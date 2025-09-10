خوشاب پولیس نے ماہ اگست میں لاکھوں مالیت کے 12 موبائل برآمد کر لیے
خوشاب (نمائندہ دُنیا)خوشاب پولیس نے اگست کے دوران ای گیجٹ سسٹم کے ذریعے لاکھوں روپے مالیت کے 12 مسروقہ اور گمشدہ موبائل فونز ٹریس کر کے مالکان کے حوالے کر دیے ۔۔۔۔
ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے بتایا کہ پنجاب پولیس کو فراہم کی جانے والی یہ ایپلیکیشن نہایت مؤثر اور جدید ہے ، جس سے چوری یا گمشدہ موبائل فونز کو باآسانی بازیاب کیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ نئے موبائل فون خریدتے ہی انہیں فوری طور پر ایپ میں رجسٹر کریں تاکہ نقصان کی صورت میں فوری کارروائی ممکن ہو۔