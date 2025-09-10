صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب پولیس نے ماہ اگست میں لاکھوں مالیت کے 12 موبائل برآمد کر لیے

  • سرگودھا
خوشاب پولیس نے ماہ اگست میں لاکھوں مالیت کے 12 موبائل برآمد کر لیے

خوشاب (نمائندہ دُنیا)خوشاب پولیس نے اگست کے دوران ای گیجٹ سسٹم کے ذریعے لاکھوں روپے مالیت کے 12 مسروقہ اور گمشدہ موبائل فونز ٹریس کر کے مالکان کے حوالے کر دیے ۔۔۔۔

ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے بتایا کہ پنجاب پولیس کو فراہم کی جانے والی یہ ایپلیکیشن نہایت مؤثر اور جدید ہے ، جس سے چوری یا گمشدہ موبائل فونز کو باآسانی بازیاب کیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ نئے موبائل فون خریدتے ہی انہیں فوری طور پر ایپ میں رجسٹر کریں تاکہ نقصان کی صورت میں فوری کارروائی ممکن ہو۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلوبل ویلیج منصوبہ ڈیڑھ برس بعد بھی غیر فعال

سیلاب سے 40 ہزار ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان

بڑے آبی ذخائر کی تعمیر قومی ضرورت : ابراہیم حسن مراد

ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت

بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف

شاہدرہ کے علاقے کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے ؟ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر