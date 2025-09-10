صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ کنارے سونے کی غیرقانونی تلاش پر چھاپہ

  • سرگودھا
دریائے سندھ کنارے سونے کی غیرقانونی تلاش پر چھاپہ

کالاباغ (نمائندہ دنیا)کالاباغ تھانہ کی حدود دریائے سندھ کے کنارے ڈبکی کے مقام پر غیر قانونی گولڈ پلیسر کے خلاف کالاباغ پولیس کا کریک ڈاؤن ،سامان ضبط، مقدمہ درج، تفصیلات کے ۔۔۔

مطابق دریائے سندھ کے کنارے ڈبکی کے مقام پر غیر قانونی سونا تلاش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہیوی مشینری سمیت کھدائی کا سامان تحویل میں لے لیا گیا ہے جن میں 5 ایکسیویٹرز ، 2 ٹریکٹر ،2 ڈالے ، 5 ڈیزل ڈرم ، 2 موٹر سائیکل ،اور 5 جنریٹر شامل ہیں مزکورہ سامان ضبط کرکے مقدمہ کا اندراج کر دیا گیا اس سلسلے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 

 

