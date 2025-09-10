صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شاہ پور ( نمائندہ دنیا )تحصیل آفس محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام ایس بی سی سی تقریب کا انعقاد میونسپل کمیٹی شاہ پور صدر میں ہوا ،تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ملک آفتاب احمد اعوان۔۔۔

،ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان اصغر ،سوشل ویلفئیر آفیسر ملک حبیب اللہ اعوان،ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد عیسیٰ لالی اور تحصیل پاپولیشن انچارج رانا قیصر اقبال نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل کی آگاہی بہت ضروری ہے اولاد میں وقفہ بہت ضروری ہے اس کے لیے ٹیمیں گھر گھر جاکر آگاہی دیں گی ۔

 

