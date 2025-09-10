صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

'' وقت ختم ہو چکا'' آر ایچ سی پر ایل ایچ وی کا بچوں کو ویکسین لگانے سے انکار

  سرگودھا
’’ وقت ختم ہو چکا‘‘ آر ایچ سی پر ایل ایچ وی کا بچوں کو ویکسین لگانے سے انکار

موچھ(نمائندہ دنیا) آر ایچ سی پر ایل ایچ وی نے ٹائم کا بہانہ بنا کر نومولوبچوں کو ویکسین لگانے سے انکار کر دیا ،بتایا گیا ہے کہ پریس کلب موچھ کے۔۔۔

 صدر غلام عباس خان اور اہلخانہ اپنے نو مولود پوتوں کو آر ایچ سی موچھ ویکسیی نیشن کے لیے لے کر گئے تو وہاں موجود سمیرا نامی ایل ایچ وی نے کہا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اور میں ان دو بچوں کے لیے ویکسین نہیں کھول سکتی جبکہ اس وقت وہاں پر بہت سے بچے اور بھی مو جود تھے ۔ لیکن اس نے ویکسین کھولنے سے انکار کر دیا۔ 

 

 

 

