فاروقہ : زیر زمین پانی ناقابل استعمال ،شہری بیماریوں میں مبتلا
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )زیر زمین پانی ناقابل استعمال ہونے کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے تفصیلات کے مطابق ناقص تعمیرات کے باعث نالیوں کا پانی زمین میں رسنے کے۔۔۔
باعث زیر زمین پانی ناقابل استعما ل ہو چکاہے جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جبکہ زیر زمین پانی کی سطح ہر گزرتے دن کیساتھ نیچے جارہی ہے جو آنیوالے دنوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کیلئے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا آج زیر زمین پانی انتہائی مضر صحت اور ناقابل استعمال ہے ایک مخیر شخصیت نے شہر میں چند واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے اور چند مساجد نے بھی فلٹر شدہ پانی فراہم کیا مگر 70فیصد آبادی آج بھی نہر کنارے لگے نلکوں سے پانی لے کر آتے ہیں جبکہ دوران انتخابات فاروقہ کو پیرس بنانے کے دعوے دار خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں ۔