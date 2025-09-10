صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ : زیر زمین پانی ناقابل استعمال ،شہری بیماریوں میں مبتلا

  • سرگودھا
فاروقہ : زیر زمین پانی ناقابل استعمال ،شہری بیماریوں میں مبتلا

فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )زیر زمین پانی ناقابل استعمال ہونے کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے تفصیلات کے مطابق ناقص تعمیرات کے باعث نالیوں کا پانی زمین میں رسنے کے۔۔۔

 باعث زیر زمین پانی ناقابل استعما ل ہو چکاہے جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جبکہ زیر زمین پانی کی سطح ہر گزرتے دن کیساتھ نیچے جارہی ہے جو آنیوالے دنوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کیلئے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا آج زیر زمین پانی انتہائی مضر صحت اور ناقابل استعمال ہے ایک مخیر شخصیت نے شہر میں چند واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے اور چند مساجد نے بھی فلٹر شدہ پانی فراہم کیا مگر 70فیصد آبادی آج بھی نہر کنارے لگے نلکوں سے پانی لے کر آتے ہیں جبکہ دوران انتخابات فاروقہ کو پیرس بنانے کے دعوے دار خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر