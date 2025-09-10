انجمن عاشقانِ رسول ؐکے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب
بھیرہ(نامہ نگار ) حضور نبی اکرمؐ کے جشنِ ولادت کی خوشی میں انجمن عاشقانِ رسول ؐکے صدر شیخ خالد محمود زرگر کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر شیخ مدثر محمود زرگر نے۔۔۔
بتایا کہ تقریب میں مفتیِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ، انجمن فدایانِ رسول کے صدر پیر ابرار حیات شاہ، فیضانِ رسول کے صدر پیر نور سلطان قادری، ڈاکٹر محمد شاہ علی انجم اور دیگر عاشقانِ رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔