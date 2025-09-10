اراضی ریکارڈ سنٹر بھیرہ میں عملے کا سائلین کیساتھ ہتک آمیز رویہ
بھیرہ(نامہ نگار )اراضی ریکارڈ سنٹر تحصیل بھیرہ میں عوام کو اپنی جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے فرد بیع کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہریوں محمد رفیق، محمد اسلم، اقبال احمد اور ۔۔۔
محمد رفیع نے الزام عائد کیا ہے کہ سنٹر پر تعینات عملہ فرد بیع کے لیے آنے والے سائلین کے ساتھ ہتک آمیز رویہ اختیار کرتا ہے اور اکثر اوقات لنک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر فرد جاری کرنے سے انکار کر دیتا ہے ۔شہریوں کے مطابق، اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حلقہ پٹواری کم مالیت درج کرکے فرد جاری کرتا ہے ، جس کے باعث سرکاری خزانے کو ریونیو کی مد میں روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اراضی ریکارڈ سنٹر کے کرپٹ عملے کے رویے کا سختی سے نوٹس لیں اور عوام کے لیے فرد بیع کے حصول کو شفاف اور آسان بنایا جائے ۔