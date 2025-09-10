تحصیل شاہ پور میں اتا ئیت کا دھندا دھڑلے سے جاری
شاہ پور (نمائندہ دنیا) تحصیل شاہ پور میں اتا ئیت اپنے عروج پر تحصیل بھر میں کوئی ایسا گاوں نہیں جہاں پر یہ دھندہ نہیں چل رھا۔ کوئی ھومیو کے نام پر کوئی حکیم کے نام پر اپنا اپنا کاروبار چلا رھا ہے ۔۔۔
مگر متعلقہ عملہ مکمل طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرر ہا ہے ، جس سے عطائی کے زیر علاج افراد مختلف لا علاج بیماریوں کا شکار ھور ہے ہیں ،ڈرگ انسپکٹر کی کارروائی چند بازاروں تک محدود ہے ،باقی تحصیل اتائیوں کے رحم وکرم پر ہے ، کنڈان ، عاقل شاہ،جہاں آباد، جلپانہ ،ویگوال ، وجھ ،کالرہ، جھاوریاں شاہ پور صدر سٹی گرد ونواح و دیگر چھوٹے بڑے گائوں میں یہ دھندہ عروج پر ھے ۔