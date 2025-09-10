صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل شاہ پور میں اتا ئیت کا دھندا دھڑلے سے جاری

  • سرگودھا
تحصیل شاہ پور میں اتا ئیت کا دھندا دھڑلے سے جاری

شاہ پور (نمائندہ دنیا) تحصیل شاہ پور میں اتا ئیت اپنے عروج پر تحصیل بھر میں کوئی ایسا گاوں نہیں جہاں پر یہ دھندہ نہیں چل رھا۔ کوئی ھومیو کے نام پر کوئی حکیم کے نام پر اپنا اپنا کاروبار چلا رھا ہے ۔۔۔

مگر متعلقہ عملہ مکمل طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرر ہا ہے ، جس سے عطائی کے زیر علاج افراد مختلف لا علاج بیماریوں کا شکار ھور ہے ہیں ،ڈرگ انسپکٹر کی کارروائی چند بازاروں تک محدود ہے ،باقی تحصیل اتائیوں کے رحم وکرم پر ہے ، کنڈان ، عاقل شاہ،جہاں آباد، جلپانہ ،ویگوال ، وجھ ،کالرہ، جھاوریاں شاہ پور صدر سٹی گرد ونواح و دیگر چھوٹے بڑے گائوں میں یہ دھندہ عروج پر ھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلوبل ویلیج منصوبہ ڈیڑھ برس بعد بھی غیر فعال

سیلاب سے 40 ہزار ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان

بڑے آبی ذخائر کی تعمیر قومی ضرورت : ابراہیم حسن مراد

ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت

بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف

شاہدرہ کے علاقے کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے ؟ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر