صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حفاظتی آلات لائن سٹاف کا زیور استعمال میں لایا جائے ،ایس ای ودیگر

  • سرگودھا
حفاظتی آلات لائن سٹاف کا زیور استعمال میں لایا جائے ،ایس ای ودیگر

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) لائن سٹاف محکمہ فیسکو میں ریڑکی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں حفاظتی آلات لائن سٹاف کا زیور ہے اسے ہمیشہ استعمال میں لایا جائے اس کے بغیر ہر گز کا م نہ کریں۔۔۔

 ان خیالات ایس ای سرگودھا ابرار خان، ٹیکنکل آفیسر سرکل سرگودھامدثر خان، سیفٹی انسپکٹر حافظ نصیر انجم، ایس ڈی بھاگٹانوالہ نوز خان نے آن لائن سیفٹی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سفیٹی سیمینار کا مقصد ہے کہ فیلڈ میں کام کرنے والا ہر لائن مین مکمل حفاظتی اقدامات کے ساتھ اپنی زمہ داریاں نبھائے ،سیفٹی پر سمجھوتہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر