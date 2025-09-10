حفاظتی آلات لائن سٹاف کا زیور استعمال میں لایا جائے ،ایس ای ودیگر
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) لائن سٹاف محکمہ فیسکو میں ریڑکی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں حفاظتی آلات لائن سٹاف کا زیور ہے اسے ہمیشہ استعمال میں لایا جائے اس کے بغیر ہر گز کا م نہ کریں۔۔۔
ان خیالات ایس ای سرگودھا ابرار خان، ٹیکنکل آفیسر سرکل سرگودھامدثر خان، سیفٹی انسپکٹر حافظ نصیر انجم، ایس ڈی بھاگٹانوالہ نوز خان نے آن لائن سیفٹی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سفیٹی سیمینار کا مقصد ہے کہ فیلڈ میں کام کرنے والا ہر لائن مین مکمل حفاظتی اقدامات کے ساتھ اپنی زمہ داریاں نبھائے ،سیفٹی پر سمجھوتہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ۔