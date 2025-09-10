صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
میانوالی ٹول پلازہ کو ضلع میانوالی کی باؤنڈری پر شفٹ کیا جائے ،نائلہ مشتاق ایڈووکیٹ

میانوالی (نامہ نگار )پپلاں بار ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری، مسز نائلہ مشتاق دھون ایڈووکیٹ نے ایک اہم عوامی مسئلے پر آواز بلند کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے اتھارٹی (NHA) اسلام آباد کو باضابطہ خط ارسال کیا ہے ، جس میں میانوالی ٹول پلازہ کو ضلع میانوالی کی ۔۔۔

باؤنڈری پر شفٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کو ٹول ٹیکس پرچی سے استثنیٰ دینے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ نائلہ مشتاق دھون کے اس بروقت اور جرات مندانہ اقدام کو عوامی و سماجی حلقوں سمیت وکلاء برادری نے خوب سراہا ہے ۔ 

 

