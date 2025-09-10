صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2ملزموں سے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے گئے

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ واں بھچراں پولیس کی کاروائی، 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ آتشیں برآمد، ۔۔۔

مقدمات درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ واں بھچراں نے دوران چیکنگ عمر دراز سکنہ واں بھچراں سے پسٹل 30 بور برآمد کیا جبکہ ایک اور کاروائی میں لڑائی کے مقدمہ میں گرفتار ملزم شیر افگن سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کیا۔ دریافت پر دونوں اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکے ۔دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ واں بھچراں میں الگ الگ مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ 

 



