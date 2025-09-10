صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم متحد ہو کر سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے کردار ادا کرے :میاں بلال طارق

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)مرکزی جمعیت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم اور ممتاز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت کے باعث ملک میں پیدا ہونے ۔۔۔

والی سیلابی صورتحال کا تقاضا ہے کہ پوری قوم متاثرین کی بحالی کیلئے متحد ہو کر اجتماعی کردار ادا کرے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی نصف سے زائد آبادی سیلابی ریلوں کی زد میں ہے ، لیکن ہمارے سیاسی قائدین باہمی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب تک تمام جمہوری قوتیں ایک صفحے پر نہیں آتیں، نہ ہی متاثرین کو ریلیف مل سکے گا ۔اور نہ ہی سیاسی استحکام کا خواب شرمندئہ تعبیر ہوگا۔ 

 

