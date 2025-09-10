پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈمیں نکلیں ،انسپیکشن کریں،اسد مگسی
میانوالی (نامہ نگار )لوگوں کو اشیاء خوردونوش کی سرکاری نر خوں پر فراہمی یقینی بنا نے کے سلسلہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈمیں نکلیں اور تما م دوکا نوں، مارکیٹوں کی انسپکشن کو یقینی بنائیں تاکہ مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ کیا جاسکے ۔۔۔۔
ان خیالات کااظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ہفتہ وار کارکردگی اور وزیرا علیٰ پنجاب کے خصوصی اقدامات کے جائزہ کے سلسلہ میں منعقدہ اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہو ئے کیا۔انہوں نے کم کارکردگی کے حامل متعدد مجسٹریٹس کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں بصورت دیگر غفلت کا مظاہر ہ کر نیوالے پی سی ایم کے خلاف ایکشن لیا جا ئے گا۔انہوں نے کہا کہ آٹا،چینی ودیگر اشیاء خوردونوش کے حکومتی نرخنا مہ پر عملدرآمد یقینی بنا یا جا ئے اور گرانفروشی کے خلاف سخت قانو نی کاروائی عمل میں لائی جا ئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تما م افسران وزیرا علیٰ پنجاب کے پی کے آئیز کی با قاعدگی سے ما نیٹر نگ کر یں اور تما م اقدامات پر عملدرآمد یقینی بنا کر رپورٹ ڈی سی آفس بھجوائیں۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلما ن احمد لو ن، اسسٹنٹ کمشنر میانوالی، اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ، اے سی پپلاں ظفر اقبال کے علا وہ ضلع بھر کے سپیشل پرائس مجسٹریٹس نے شرکت کی۔