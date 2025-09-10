مقدمات کی تفتیش غیر جانبداری سے کی جائے : ڈی پی او خوشاب
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی زیر صدارت مقدمات کی تفتیش، پولیس ورکنگ اور طریقہ کار کا جائزہ لینے کیلئے اہم اجلاس ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ ۔۔۔
اجلاس میں تھانہ صدر جوہرآباد، تھانہ خوشاب اور دیگر تھانوں کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے ہدایت کی کہ مقدمات کی تفتیش غیر جانبداری سے کی جائے ، تفتیش کو غیر ضروری طور پر طول نہ دیا جائے اور مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر چالان عدالت میں پیش کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر تفتیشی افسر کو مقدمہ کی مؤثر پیروی یقینی بنانا ہوگی۔