آٹے کی قیمتوں اور فراہمی کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ متحرک

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدارت آٹے کی قیمتوں اور دستیابی کے حوالے سے فلور ملز مالکان اور محکمہ خوراک کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔

 اجلاس میں آٹے کی مقررہ نرخوں پر فراہمی، گندم کوٹے کی شفاف تقسیم اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کیلئے کریک ڈاؤن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ اوپن مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر آٹے کی فراہمی اور قیمتوں کی سخت مانیٹرنگ کی جائے ، کسی دکاندار کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں آٹے کی کوئی قلت نہیں اور قیمتوں کو معمول پر رکھنے کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔

 

