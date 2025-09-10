صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امانت میں خیانت کا ملزم گرفتار 30 لاکھ روپے برآمد،مقدمہ درج

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ پائی خیل پولیس کی کاروائی، ملزم گرفتار، امانت میں خیانت ہونے والی 30 لاکھ روپے برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے۔۔۔

 خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ پائی خیل انسپکٹر جمیل خان اور انکی ٹیم نے شہری کی امانت میں خیانت کرنے والا ملزم شکیل خان ولد غلام عباس سکنہ سوانس کو گرفتار کرکے 30 لاکھ روپے برآمد کیے ۔ ملزم کے خلاف تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ 

 

