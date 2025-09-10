انجمن کاشتکاران کا موضع ظریف والا کے متاثرہ زمینداروں کو ادائیگی کا مطالبہ
موچھ(نمائندہ دنیا)انجمن کاشتکاران ضلع میانوالی کے صدر محمد نصر اللہ خان قمر نیازی،تاج محمد خان نمبردار،آصف اقبال اتراء،حاجی محمد اسلم خان،امیر نواز اتراء،غلام قادر خان اور۔۔۔
دیگر متاثرہ زمینداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ موضع ظریف والا کے متاثرہ زمینداروں کو معاوضوں کی ادائیگی کے لیے ضروری اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔انہوں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ چھ سال قبل پروٹیکشن وال کی تعمیر کا آغاز ہوا۔اور پہلے مرحلے کے چار مواضعات میں سے تین مواضعات کو نو ماہ قبل معاوضوں کی ادائیگی ہو چکی ہے ۔انہوں نے ڈویژنل کمشنر سرگودھا اور چیف انجینئر انہار ریجن سرگودھا،ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر(ریونیو) میانوالی سے ایک اپیل میں مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کو بلا تاخیر معاوضوں کی ادائیگی کے لیے مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات بروئے کار لا ئے جائیں۔