  • سرگودھا
المعصوم چوک روڈ کیساتھ تعمیر نالہ شہریوں کیلئے درد سر بن گیا

کندیاں (نمائندہ دنیا)المعصوم چوک روڈ کے ساتھ تعمیر کیا گیا نالہ دکانداروں اور شہریوں کے لیے دردِ سر بن گیا۔ نالے کی عدم صفائی کے باعث گندگی اور تعفن نے ماحول کو ناقابلِ برداشت بنا دیا ہے ۔۔۔۔

 شہریوں نے اربابِ اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق کندیاں لاری اڈا المعصوم چوک کے قریب بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے بنایا گیا نالہ طویل عرصے سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندے پانی اور کچرے سے بھر چکا ہے ۔ تعفن اور بدبو کے باعث نہ صرف دکاندار بلکہ راہگیر اور قریبی رہائشی بھی شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ نالے میں کھڑے گندے پانی نے مختلف بیماریوں کے جراثیم کی افزائش شروع کر دی ہے ، جس کے باعث آئندہ دنوں میں وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔دکانداروں اور شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر پپلاں، ظفر اقبال چوہدری سے مطالبہ کیا ہے کہ نالے کی صفائی روزانہ کی بنیاد پر یقینی بنائی جائے ۔ ان کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی اور \"صاف ستھرا پنجاب\" انتظامیہ کی سستی اور نااہلی عوامی صحت کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہے ، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔

 

 

