ضلعی زکوٰۃ آفس میانوالی کے زیر انتظام یوم زکوٰۃ منایا گیا

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیکرٹری زکوٰۃ پنجاب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں ضلعی زکوٰۃ آفس میانوالی کے زیر انتظام گذشتہ روز یوم زکوٰۃ منایا گیا۔یوم زکوٰۃ کے سلسلہ میں مختلف تاجروں و دیگر۔۔۔

 معززین علاقہ سے ملاقات کی گئی جس میں ضلعی زکوٰۃ آفیسر اکرام اللہ نے حاضرین کو محکمہ زکوٰۃ و عشر کے ذریعے زکوٰۃ کی تقسیم کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ زکوۃ شریعت کے مطابق غرباء و مساکین میں زکوٰۃ کی تقسیم کا انتظام کرتا ہے ۔  پچھلے چار سالوں میں محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب غریب افراد میں 17 ارب 83 کروڑ 25 لاکھ روپے کی خطیر رقم لاکھوں غرباء و مساکین میں گزارہ الاؤنس، وظائف اور ادویات کی صورت میں تقسیم کر چکا ہے ۔ 

 

