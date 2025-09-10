صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ،سرویلینس کے کام میں تیزی لائی جائے ،عوامی ایکشن کمیٹی

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)جنرل سیکرٹری عوامی ایکشن کمیٹی ملک امیر اکبر کلیار اور وائس چیئرمین مظہر محمود خان نیازی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ حالیہ بارشوں کے باعث کندیاں شہر اور۔۔۔

 مضافاتی علاقوں میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ،اس لیے ڈینگی سرویلینس کے کام میں تیزی لائی جائے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ حکومتی ادارے ڈینگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کوششوں میں سنجیدگی اور رفتار میں اضافہ نہایت ضروری ہے ۔ حکومت کو چاہیے کہ ڈینگی سے بچاؤ کی مہم کو مؤثر بنائے تاکہ عوام کو آگاہی کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات بھی فراہم کیے جا سکیں۔

 

