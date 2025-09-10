صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک تیمور حیات نون کا نوید جاوید کے انتقال پر ورثا سے اظہار تعزیت

  • سرگودھا
ملک تیمور حیات نون کا نوید جاوید کے انتقال پر ورثا سے اظہار تعزیت

بھیرہ(نامہ نگار )ملک فیروز خان نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون نے کہا ہے کہ مرحوم نوید جاوید ایک بااصول اور باکردار صحافی تھے ، انہوں نے ہمیشہ صحافت کے بنیادی اصولوں کی ۔۔۔

پاسداری کی اور قلم کی حرمت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کبھی بھی صحافت کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا، یہی ان کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ملک تیمور حیات نون مرحوم نوید جاوید کی ناگہانی وفات کی خبر سن کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مرحوم کے گھر محلہ شاہ نصیب دریائی پہنچے اور ان کے بھائی چوہدری شاہ رخ جاوید سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر