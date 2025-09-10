ملک تیمور حیات نون کا نوید جاوید کے انتقال پر ورثا سے اظہار تعزیت
بھیرہ(نامہ نگار )ملک فیروز خان نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون نے کہا ہے کہ مرحوم نوید جاوید ایک بااصول اور باکردار صحافی تھے ، انہوں نے ہمیشہ صحافت کے بنیادی اصولوں کی ۔۔۔
پاسداری کی اور قلم کی حرمت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کبھی بھی صحافت کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا، یہی ان کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ملک تیمور حیات نون مرحوم نوید جاوید کی ناگہانی وفات کی خبر سن کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مرحوم کے گھر محلہ شاہ نصیب دریائی پہنچے اور ان کے بھائی چوہدری شاہ رخ جاوید سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔