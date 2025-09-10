جامعہ ربانیہ فیض العلوم میں تحفظ ختم نبوت و تکمیل حفظ قرآن سیمینار کا انعقاد
خوشاب (نمائندہ دُنیا) جامعہ ربانیہ فیض العلوم، شوگر ملز روڈ، بلاک 29 جوہرآباد میں تحفظ ختم نبوت، دفاع پاکستان اور تکمیل حفظ قرآن مجید سیمینار منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب حافظ فدا الرحمن نے کی۔۔۔
، جبکہ مہمانِ خصوصی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ تھے ۔ انہوں نے قاری محمد امین ربانیؒ کی دینی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا اور ان کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی۔ ایم این اے ملک شاکر بشیر اعوان، قاری عبدالباسط اعوان اور ناظم جامعہ قاری عبدالقادر امین نے حفظ مکمل کرنے والے طلبہ اور ان کے والدین کو مبارکباد دی۔