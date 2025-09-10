صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص کارکردگی؛ تحصیلدار خوشاب امان اللہ گوندل عہدے سے فارغ

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے ناقص کارکردگی پر تحصیلدار خوشاب امان اللہ گوندل کو بورڈ آف ریونیو واپس بھیج دیا، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو۔۔۔

 ارسال کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ موصوف مسلسل غفلت، لاپرواہی اور فرائض سے کوتاہی کے مرتکب ہو رہے تھے ۔ واضح رہے کہ دو ہفتے قبل ان سے قانونگوئی مٹھہ ٹوانہ اور رجسٹریشن کی ذمہ داریاں بھی واپس لے لی گئی تھیں، لیکن کارکردگی بہتر نہ ہو سکی۔ ضلعی انتظامیہ نے ان کی جگہ نئے تحصیلدار کی فوری تقرری کی استدعا کی ہے ۔

 

