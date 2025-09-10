ناقص خوراک اور دودھ کیخلاف کریک ڈاؤن، مضر صحت اشیاء تلف، جرمانے
خوشاب (نمائندہ دُنیا)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر لالہ رخ کی سربراہی میں ناقص دودھ، مٹھا۔۔۔
ئی، بیورجز اور گوشت کی روک تھام کیلئے چیکنگ کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔ جہلم برج پر ناکہ لگا کر شیر فروشوں کی گاڑیوں میں لایا جانے والا دودھ چیک کیا گیا، جہاں مضر صحت اور کیمیکل آلود دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا۔ مختلف قصاب خانوں اور فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران ناقص گوشت اور غیر معیاری اشیائے خوردونوش فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ ڈاکٹر لالہ رخ نے کہا کہ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا نصب العین ہے اور ہماری ٹیمیں ہمہ وقت متحرک ہیں۔