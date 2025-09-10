آٹا مہنگا ہونے پر روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے ہونے والے اضافے سے ہوٹل مالکان اور تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کردیا ہے روٹی اور نان کی قیمت میں پا نچ روپے تک اضافہ متوقع ہے ۔۔۔
ان مالکان کا کہنا ہے آٹے کی قیمت میں پندرہ سے بیس روپے فی کلو ہوگیا ہے جس میں مزید اضافی متوقع ہے ،گزشتہ روز بھی حکومت کے جاری نرخوں پر پامالی عروج پر رہی اور من مانی قیمتوں پر آٹا فروخت ہوتا رہا، صارفین کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس لوٹ مار کا خود موقع دے رہی ہے صاف ظاہر ہے اس وقت جو گندم مارکیٹ لائی جا رہی ہے چندماہ قبل سیزن میں ذخیرہ کی گئی تھی ، اس لئے قیمتوں کو فوری واپس لایا جائے ۔