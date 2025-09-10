معیشت کے حوا لہ سے قوم کو خوش فہمی میں رکھنا مناسب نہیں ، شفقت عباس اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن کی معاشی بد حا لی کو ئی ڈھکی چھپی نہیں ہے معیشت کے حوا لہ سے قوم کو خوش فہمی میں رکھنا مناسب نہیں معیشت کو لا حق چا ر بڑے۔۔۔
در د سر غیر دستا و یزی معیشت خسارے میں ڈو بے سر کا ر ی ا دا ر ے بیر و نی سرمایہ کا ری میں غیر معمولی کمی اور سست رفتار جی ڈ ی پی فا ر م 47حکو مت معیشت کو مستحکم کر نے میں مکمل طور پر نا کا م ثا بت ہو ئی ہے ا سوقت ز با نی جمع خرچ سے عوام کو خوش فہمی میں مبتلا کیا جا ر ہا ہے ا گر پا کستا ن کی معیشت مستحکم ہے تو غر بت بے روز گا ر ی اور مہنگا ئی میں نا ن سٹا پ ا ضافے کی کیا و جہ ہے ۔