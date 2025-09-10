صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیشت کے حوا لہ سے قوم کو خوش فہمی میں رکھنا مناسب نہیں ، شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن کی معاشی بد حا لی کو ئی ڈھکی چھپی نہیں ہے معیشت کے حوا لہ سے قوم کو خوش فہمی میں رکھنا مناسب نہیں معیشت کو لا حق چا ر بڑے۔۔۔

 در د سر غیر دستا و یزی معیشت خسارے میں ڈو بے سر کا ر ی ا دا ر ے بیر و نی سرمایہ کا ری میں غیر معمولی کمی اور سست رفتار جی ڈ ی پی فا ر م 47حکو مت معیشت کو مستحکم کر نے میں مکمل طور پر نا کا م ثا بت ہو ئی ہے ا سوقت ز با نی جمع خرچ سے عوام کو خوش فہمی میں مبتلا کیا جا ر ہا ہے ا گر پا کستا ن کی معیشت مستحکم ہے تو غر بت بے روز گا ر ی اور مہنگا ئی میں نا ن سٹا پ ا ضافے کی کیا و جہ ہے ۔

 

