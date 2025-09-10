فیول کی قیمتوں میں کمی ،بجلی بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس بھیجا جارہا ،منیب سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق صوبائی وزیر منیب سلطان چیمہ نے نے کہا کہ اس ماہ بھی فیول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔۔۔
مگر بجلی کے بلوں میں اسی طرح فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس لگا کر بھیجا جارہا ہے جو عوام کو بیوقوف بناکر لوٹنے کی سازش ہے اس سازش کیخلاف اور اپنا حق لینے کیلئے میدان میں آنا ہوگا اور آئی پیز سے نجات حاصل کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ان کمپنیوں کے ہاتھوں کب تک لٹتے رہیں گے یہ ایسٹ انڈین کمپنیاں ہیں جو پاکستان کی تباہی کا موجب بن رہی ہیں ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔