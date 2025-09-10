صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم ہر ا نسا ن کا بنیا د ی حق پا کستا ن میں خوا ند گی کی صورتحا ل قابل فخر نہیں،عامر محمو د چیمہ

  • سرگودھا
تعلیم ہر ا نسا ن کا بنیا د ی حق پا کستا ن میں خوا ند گی کی صورتحا ل قابل فخر نہیں،عامر محمو د چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر جماعت اسلامی عامر محمو د چیمہ نے کہا ہے کہ انصاف پسند پر ا من اور پا ئیدار معاشرے کے قیا م کیلئے 100فیصد خوا ند گی نا گز یر ہے۔۔۔

 تعلیم ہر ا نسا ن کا بنیا د ی حق ہے ، پا کستا ن میں خوا ند گی کی صورتحا ل قابل فخر نہیں پا کستان میں آ ج 5سے 16سال تک عمر کے ا ڑھا ئی کر وڑ بچے سکو لو ں سے با ہر ہیں قومی ترقی وخوشحا لی کیلئے ضرور ی ہے کہ خوا ند گی کی شرح 100فیصد کرنے کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں سما جی اور معاشی عد م مساوات کی شرح میں اضافہ کی و جہ بھی جہا لت ہے ا س سلسلہ میں جنگی بنیا دوں پر اقدا ما ت ناگز یر ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گندم کے 59 ہزار تھیلے ضبط، 2 رائس ملز، 6 گودام سیل

پرائس کنٹرول ٹیمیں ناکام، اندرون شہر دودھ، دہی، گوشت کی قیمتوں میں من مانا اضافہ

عقیدہ ختم نبوت اتحاد کا نقطۂ وحدت اور ایمان کی بنیاد : علما کرام

ڈی سی سیالکوٹ کا سیلاب متاثرہ گاؤں کھرل کا دورہ، ونڈا تقسیم

حافظ آباد: ڈپٹی کمشنر کا سیلابی علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ

جیت کر عوام کی محرومیاں دور کریں گے : بلال فاروق تارڑ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر