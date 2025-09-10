تعلیم ہر ا نسا ن کا بنیا د ی حق پا کستا ن میں خوا ند گی کی صورتحا ل قابل فخر نہیں،عامر محمو د چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر جماعت اسلامی عامر محمو د چیمہ نے کہا ہے کہ انصاف پسند پر ا من اور پا ئیدار معاشرے کے قیا م کیلئے 100فیصد خوا ند گی نا گز یر ہے۔۔۔
تعلیم ہر ا نسا ن کا بنیا د ی حق ہے ، پا کستا ن میں خوا ند گی کی صورتحا ل قابل فخر نہیں پا کستان میں آ ج 5سے 16سال تک عمر کے ا ڑھا ئی کر وڑ بچے سکو لو ں سے با ہر ہیں قومی ترقی وخوشحا لی کیلئے ضرور ی ہے کہ خوا ند گی کی شرح 100فیصد کرنے کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں سما جی اور معاشی عد م مساوات کی شرح میں اضافہ کی و جہ بھی جہا لت ہے ا س سلسلہ میں جنگی بنیا دوں پر اقدا ما ت ناگز یر ہیں ۔