نو منتخب سینٹر رانا ثناء اﷲسے چودھری حامد حمید کی ملاقات ،کامیابی پر مبارکباد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق وزیر مملکت چودھری حامد حمید نے نو منتخب سینٹر رانا ثناء اﷲ سے ملاقات کی اور ان کو سینٹر بننے پر مبارکباد دی ،ڈویژنل صدر پاکستان مسلم لیگ ن چوہدری شاہنواز رانجھا اور ۔۔۔
رکن پنجاب اسمبلی میاں اکرام الحق بھی موجود تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ ن کے لیے رانا ثناء اﷲ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یقیناً ان کا سینٹر منتخب ہونا ان کا حق تھا ،حامد حمید نے رانا ثناء اﷲ کو سرگودھا آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد سرگودھا کا دورہ کریں گے ۔