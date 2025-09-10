صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسد عباس مگسی کے گورنمنٹ بوائز ہا ئی سکول سول اسٹیشن ،سکول برائے متاثرہ سماعت بوائز کادورہ

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا گورنمنٹ بوائز ہا ئی سکول سول اسٹیشن میانوالی کادورہ۔ڈپٹی کمشنر نے سکول کے مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا، صفائی ستھرائی کے نظام اور۔۔۔ ۔

تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سکول کے طلباء سے نصاب تعلیم سے متعلق مختلف سوالات پو چھے ۔ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کیلئے تما م وسائل بر ؤئے کارلا ئے جا ئیں۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ سکینڈری سکول برائے متاثرہ سماعت بوائز کادورہ کیا۔سکول کے کلاس رومز اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور خصوصی بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ 

 

