کمشنر کا زیر تعمیر گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا کے زیر تعمیر منصوبے کا دورہ کیا اور ہسپتال میں جاری تعمیراتی کاموں کی رفتار اور ۔۔۔
پیشرفت کاجائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال کا بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور رواں ماہ مکمل کر لیے جائیں گے ، جبکہ دیگر چار فلور اکتوبر تک مکمل کر دیے جائیں گے ۔کمشنر کو آگاہ کیا گیا کہ کیفے ٹیریا، مسجد اور دیگر تمام سول ورک بھی دو ماہ میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیے جائیں گے ، جس کے بعد ہسپتال کے تعمیراتی کام ہر لحاظ سے مکمل ہو جائیں گے ۔ کمشنر نے ہسپتال کے جلد فنکشنل ہونے کے حوالے سے سی ای او، بورڈ آف مینجمنٹ کی تشکیل، عملے کی ریکروٹمنٹ، جدید مشینری اور فرنیچر کی فراہمی کے امور پر بھی تفصیلی بریفنگ لی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس وقت انسٹیٹیوٹ میں تین کنسلٹنٹ اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، جو روزانہ 90 سے 100 مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا ڈویژن کے عوام کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب کا ایک تاریخی تحفہ ہے ۔