ڈاکٹروں کے خصوصی وفد کا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی جی پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پی ٹی جی ڈیڈاکٹر یاسمین احسان ،ڈائریکٹر آئی بی ٹی ایس پروفیسر ڈاکٹر شبنم بشیر ، ہیڈ پیتھالوجی و بلڈ بینک پروفیسر ڈاکٹر طاہر تبسم اور ۔۔۔
ریجنل ہیڈ پنجاب تھیلیسیمیا پریوینشن منیب رحمت پر مشتمل خصوصی وفد نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پرنسپل سرگودھا میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر وارث فاروق اورایم ایس ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر سہیل طارق سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ،وفد کے ارکان نے کہا کہ تھیلیسمیاکے مرض بارے آگاہی مہم کے حوالے سے آج 10ستمبر کو سرگودھا میڈیکل کالج میں خصوصی سیمینار ہوگا۔