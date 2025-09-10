صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹروں کے خصوصی وفد کا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

  • سرگودھا
ڈاکٹروں کے خصوصی وفد کا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی جی پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پی ٹی جی ڈیڈاکٹر یاسمین احسان ،ڈائریکٹر آئی بی ٹی ایس پروفیسر ڈاکٹر شبنم بشیر ، ہیڈ پیتھالوجی و بلڈ بینک پروفیسر ڈاکٹر طاہر تبسم اور ۔۔۔

ریجنل ہیڈ پنجاب تھیلیسیمیا پریوینشن منیب رحمت پر مشتمل خصوصی وفد نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پرنسپل سرگودھا میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر وارث فاروق اورایم ایس ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر سہیل طارق سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ،وفد کے ارکان نے کہا کہ تھیلیسمیاکے مرض بارے آگاہی مہم کے حوالے سے آج 10ستمبر کو سرگودھا میڈیکل کالج میں خصوصی سیمینار ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،نیوروسرجری میں سامان کی قلت،بیسیوں آپریشن ملتوی

اے ڈی سی فنانس کا سیلاب متاثرہ علاقوں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ

سیلاب متاثرین کیلئے جلد ریلیف پیکیج کا اعلان ہوگا، لبنیٰ نذیر

ڈی سی وہاڑی اور ڈی پی او کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

وہاڑی میں چینی 200روپے کلوہوگئی، شہری پریشان

خانیوال:سیلاب متاثرین کیلئے 29ریلیف کیمپ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر