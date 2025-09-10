صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او،ڈی پی او کے تھانے ،سیف سٹی ،خدمت مرکز کے دورے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کے ہمراہ تھانہ کینٹ، سیف سٹی اور پولیس خدمت مرکز اربن ایریا کا تفصیلی دورہ کیا۔۔۔

۔آر پی او نے فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ کی تکمیل اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس خدمت مرکز کینٹ میں سروس ڈیلیوری کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کیں۔دورے کے دوران آر پی او نے زیر تعمیر ترقیاتی منصوبوں، جن میں دفتر ایس ڈی پی او سٹی، تھانہ اربن ایریا اور ٹریفک پولیس آفس شامل ہیں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعمیراتی کام بروقت اور معیاری انداز میں مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ 

 

