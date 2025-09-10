صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹا اور روٹی مہنگی بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویژنل سطح کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں گندم و آٹے کی قیمتوں و دستیابی، پلس پراجیکٹ پر پیش رفت، واٹر فلٹر یشن پلانٹس کی بحالی۔۔۔

، پیرا فورس کی کارکردگی اور سٹی بیوٹیفکیشن جیسے اہم ایجنڈا آئٹمز پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں خوشاب ،میانوالی اور بھکر کے ڈپٹی کمشنرز جبکہ اے ڈی سی جی سرگودہا کے علاؤہ متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پلس پراجیکٹ کے تحت سرگودہا ڈویژن کے کل 136 مواضعات میں سے 98 کے نوٹیفکیشن جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ 3 پر سکیننگ کا عمل جاری ہے ۔ ریکارڈ کنسولیڈیشن میں اب تک 249مواضعات میں سے 197مکمل ہو چکے ہیں ۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی بارے بتایا گیا کہ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کی جانب سے ڈویژن بھر میں کام جاری ہے 84 فلٹریشن پلانٹس میں سے 70 فنکشنل ہو چکے ہیں جبکہ باقی پر کام تیزی سے جاری ہے ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں فلٹر واٹر بوتلوں اور گھروں تک صاف پانی کی فراہمی روزانہ کی بنیاد پر یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ اجلاس کو آٹا و گندم کی قیمتیں پر عمل درآمد سے آگاہ کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ 10کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے اور روٹی 14 روپے میں ہر جگہ دستیاب ہے ۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ مقررہ نرخوں سے زائد پر فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے میانوالی کے بارڈر ایریا میں گندم کی سمگلنگ روکنے کے لیے خصوصی احکامات بھی جاری کیے ۔پیرا فورس کی کارکردگی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ تحصیل سطح پر فورس فعال ہے اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر مختلف امور میں اپنی خدمات سرانجام دے رہی ہے ۔ 

 

