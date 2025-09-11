یونیورسٹی آف سرگودھا میں ڈاکٹر وزیر آغا کی برسی پر سیمینار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ اُردو اور مکتبہ اسالیب و نشست کے اشتراک سے نامور محقق، نقاد اور شاعر ڈاکٹر وزیر آغا کی پندرہویں برسی کے موقع پر ان کی علمی و ادبی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا۔
سیمینار کی صدارت وزیر آغا چیئر کے صدر پروفیسر ڈاکٹر محمد یار گوندل نے کی، جبکہ معروف علمی و ادبی شخصیات ڈاکٹر بدر منیر، ڈاکٹر یونس خیال اور ڈا کٹر محسن مگھیانہ نے مہمانانِ خصوصی کے طور پر شرکت کی۔تقریب میں معروف علمی و ادبی شخصیات پروفیسر یوسف خالد، ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، ممتاز عارف، ڈاکٹر شفیق آصف، ڈاکٹر داود راحت، ڈاکٹر عارف صدیق، ڈاکٹر طارق حبیب, نجمہ منصور اور ذوالفقار احسن نے ڈاکٹر وزیر آغا کی شاعری، نثر، تحقیق اور تنقید کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔