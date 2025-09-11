پڑھو گے تو بڑھو گے مہم کے تحت بیک ٹو سکول پروگرام کا آغاز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر صوبہ بھر کی طرح سرگودہا ڈویژن میں بھی پڑھو گے تو بڑھو گے مہم کے تحت بیک ٹو اسکول پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔
اس سلسلے میں ایک پْروقار تقریب گورنمنٹ جامعہ گرلز ہائی سکول میں منعقد ہوئی ۔ اس موقع پر 10 نئے بچوں کو اسکول میں داخل کیا گیا اور انہیں اسکول بیگز اور تحائف دیے گئے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایم او شاہد بشیر ڈار نے کہا کہ تعلیم ہی ترقی کا واحد راستہ ہے اور حکومت پنجاب ہر بچے کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ سی ای او ایجوکیشن کلثوم منشا نے اپنے خطاب میں کہا کہ \"پڑھو گے تو بڑھو گے \" پروگرام کے تحت اسکولوں میں بچوں کی حاضری بڑھانے اور نئے داخلے یقینی بنانے کے لیے اساتذہ، والدین اور کمیونٹی کا بھرپور تعاون لیا جا رہا ہے ۔