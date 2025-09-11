صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیل روڈ پر سرکاری زمین واگزار ،دوکانیں اور کھوکھے مسمار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن نے آپریشن کلین اپ کے سلسلہ میں جیل روڈ پر سرکاری جگہ واگزار کرواتے ہوئے دوکانیں اور کھوکھے مسمار کر یئے۔۔۔

بتایا جاتا ہے کہ سی او میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد نے میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا بلوچ، سینئر انکروچمنٹ افسران ملک شاہدمحمود، رانا شہباز و دیگر کے ہمراہ جیل روڈ کا دورہ کیا ، اس موقع پرملک محمد شاہد نے سی او کو پختہ اور غیر پختہ تجاوزات کے حوالے سے بریفنگ دی جس پر سی او نے فوری طور پر انکروچمنٹ عملے کو پختہ تجاوزات مسمار کرنے اور عارضی تجاوزات کو ہٹوانے کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی، جس پر عملے نے ہیو ی مشینری کے ذریعے دوکانوں اور کھوکھوں کو مسمار کر دیا، اس موقع پر سی او کا کہنا تھا کہ جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے انہیں متبادل جگہیں دی جائیں گی جبکہ دوسرے مرحلہ میں تھانہ صدر کی دیوار کے ساتھ قائم ناجائز قبضے بھی واگزار کروا کر ذمہ دار وں کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ۔ 

 

