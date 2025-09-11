صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع کی سطح پرپارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی کا نوٹیفکیشن جاری

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں ضلع کی سطح پرپارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی بناتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ذرائع کے مطابق پی ایچ اے کو اضلاع کی سطح پر فعال کیا جارہا ہے۔۔۔

 اس ضمن میں ایم ڈی پی ایچ اے سرگودھا کو ہدایت کی گئی ہے کہ خوشاب اور جوہرآباد میں پی ایچ اے کو اپنی نگرانی میں فعال کرکے رپورٹ ارسال کی جائے ، اس سلسلہ میں پی ایچ اے سرگودھا کے افسروں کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے یاد رہے صوبہ کی سطح پر سربراہ ڈی جی ہیں دوسرے مرحلہ میں پی ایچ اے کو تحصیل کی سطح پر فعال کیا جائے گا۔ 

 

