کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں کے سکولز کی تعطیلات میں 4دن کی توسیع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے اسکولز کی تعطیلات میں 4 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے ۔
جاری کردہ حکم نامے کے مطابق 13 ستمبر تک تحصیل کوٹ مومن کے متاثرہ علاقوں میں اسکول بند رہیں گے ۔ اس دوران سیلاب متاثرہ 41 مواضعات کے تمام نجی تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے ، جبکہ تحصیل کوٹمومن کے دیگر 157 اسکولز اور کالجز آج 10 ستمبر 2025 سے معمول کے مطابق کھل گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات جاری ہیں اور بحالی کے کام کو تیز کیا جا رہا ہے تاکہ تعلیمی سرگرمیاں جلد از جلد بحال کی جا سکیں۔