صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں کے سکولز کی تعطیلات میں 4دن کی توسیع

  • سرگودھا
کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں کے سکولز کی تعطیلات میں 4دن کی توسیع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے اسکولز کی تعطیلات میں 4 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے ۔

 جاری کردہ حکم نامے کے مطابق 13 ستمبر تک تحصیل کوٹ مومن کے متاثرہ علاقوں میں اسکول بند رہیں گے ۔ اس دوران سیلاب متاثرہ 41 مواضعات کے تمام نجی تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے ، جبکہ تحصیل کوٹمومن کے دیگر 157 اسکولز اور کالجز آج 10 ستمبر 2025 سے معمول کے مطابق کھل گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات جاری ہیں اور بحالی کے کام کو تیز کیا جا رہا ہے تاکہ تعلیمی سرگرمیاں جلد از جلد بحال کی جا سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات کرر ہے ، راشد محمود

یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب ،شہدا کو خراج عقیدت

این ایچ اے کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد

ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہیں ، رندھاوا

ڈینگی کے اسلام آباد میں 18نئے مریض ،پنڈی میں 46زیر علاج

ڈی فار میسی ، فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن کے نظر ثانی شدہ نصاب مرتب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن