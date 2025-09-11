فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں سیلاب زدگان کیلئے میڈیکل کیمپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں کوٹ مومن کے سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ جاری ہے ۔
کیمپ میں اب تک 4,123 مریضوں کا مفت معائنہ، علاج اور ادویات فراہم کی جا چکی ہیں۔ایم ایس ڈاکٹر سہیل طارق کے مطابق کیمپ میں جنرل میڈیسن کے 207 مریضوں کا چیک اپ کیا گیا، 95 بچوں کو پیڈز وارڈ میں علاج فراہم کیا گیا جبکہ 95 جلدی امراض میں مبتلا مریضوں کا بھی علاج کیا گیا۔ کیمپ میں آنے والی 19 حاملہ خواتین کو لیڈی ڈاکٹروں نے خصوصی چیک اپ اور مشورے دیے ۔ ایم ایس نے مزید بتایا کہ میڈیکل کیمپ میں عوام کا رش مسلسل بڑھ رہا ہے اور متاثرین کو علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے ۔ لوگوں کو صاف پانی کے استعمال، مچھروں سے بچاؤ، اور کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔