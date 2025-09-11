بیرون ملک اشتہاریوں کی تلاش،گرفتاری تیز کرنے کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک اشتہاری مجرمان کی تلاش اور گرفتاری کے لئے مہم میں تیزی لائی جائے اور تمام ضروری کاغذات مکمل کرکے انٹر پول بھجوائے جائیں۔۔۔
انہوں نے ان خیالات کا اظہار بیرون ملک مفرور اشتہاری مجرمان کے لیے کئے گئے پولیس اقدامات اور کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ڈی ایس پی لیگل قاسم حیات نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک 132 مجرمان اشتہاریوں کا سراغ لگایا گیا ہے جن میں 85 اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کیلئے ریڈ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں جبکہ قانونی کاروائی کے خوف سے 14 اشتہاری مجرمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے ۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے کہا کہ اشتہاری مجرم کہیں بھی ہو اس کی گرفتاری یقینی بنانے کے لئے حکمت عملی کے تحت موثر اقدامات کیے جا ئیں۔