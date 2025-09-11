شہری پر حملہ ، مقدمہ درج ہوانہ ہی ملزموں کا سراغ لگ سکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پانچ روز گزرنے کے باوجود تھانہ جھال چکیا ں پولیس 35سالہ شخص پر حملہ کرنیوالے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر سکی اور نہ ہی ان کا کوئی سراغ لگایا جا سکا۔۔۔
ہاتھی ونڈ کے رہائشی جاوید اقبال نے دنیافورم کو بتایا کہ وہ اپنے سسرال لک موڑ آیا ہوا تھا کہ مخالفین کی ایمائپر تین افراد نے راستہ میں روک کر ڈنڈوں سوٹوں کے پے در پے وار کر کے شدید گھائل کر دیا اور نیم مردہ حالت میں پھینک کر فرار ہو گئے ، مقدمہ کی پیروی سے باز رکھنے کے لئے حملہ کروایا گیاجس کی اطلاع پکار 15پر دی گئی تو فوری طور پر تھانہ جھال چکیاں پولیس اور ریسکیو 1122کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں جنہوں نے تمام صورتحال کا جائزہ بھی لیا مگر روایتی سستی اور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس نے تاحال کسی قسم کی کاروائی نہیں کی ،متعلقہ ڈاکٹر سے ساز باز کرکے میڈیکولیگل میں بھی دانستہ طور پر تاخیر برتی گئی ، متاثرہ شخص نے آر پی او اور ڈی پی او سے فوری نوٹس لے کر معاملہ کی انکوائری کروانے اورمقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔