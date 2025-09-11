صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریشن سے واسا جانیوالے 342ملازم تنخواہوں سے محروم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے واسا میں جانے والے 342ملا،مین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔۔۔

ذرائع کے مطابق واسا میں جانے والے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے واضح ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے بلدیہ نے ان کی تنخواہیں ادا نہیں کیں، جب کہ واساکی جانب سے ملازمین کا سروس سٹرکچر کی بھی منظوری نہیں ہو سکی ہے جس وجہ سے ان ملازمین کو تنخواہیں دینے کا معاملہ درمیان میں ہی لٹک گیا ہے بلدیہ حکام نے ان ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لئے واسا سے ان کی حاضری کی رپورث دینے کی استدعا کی ہے جس کے مطابق ان ملازمین جن میں ڈیلی ویجز ملازمین بھی شامل ہے تنخواہیں بنائی جائیں گی، واسا ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملازمین کی تنخواہیں بنالی تھی لیکن حکومت کی نئی پالیسی آنے پر اب ان ملازمین کو تنخواہیں بلدیہ دے گی،اس ضمن میں حکومت نے بلدیہ کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی ہیں ۔ 

 

