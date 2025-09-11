سیلاب سے نقصان کا اندازہ لگانے کیلئے سروے ٹیمیں سرگرم،کمشنر اور ڈی سی بحالی کیلئے کوشاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔
کمشنر جہانزیب اعوان دفتری امور نمٹانے کے بعد براہِ راست متاثرہ علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور رات گئے تک سیلاب زدگان کے درمیان رہتے ہیں۔ وہ متاثرہ خاندانوں کے مسائل موقع پر ہی سن کر متعلقہ محکموں کو فوری احکامات جاری کرتے ہیں اور ریلیف پہنچانے کے عمل کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم پچھلے 19 روز سے مسلسل کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں۔،جہاں پانی اتر چکا ہے وہاں نقصانات کے ازالے کے لیے سروے ٹیمیں سرگرم ہیں ۔