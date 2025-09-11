صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
پاکستان تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ’ پاکستان مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق رکن صوبائی اسمبلی چو دھری عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔۔۔

 اور آنیوالا دن ایک بار پھر مسلم لیگ ن کی عوام دوستیوں کے ثبوت کے طور پر طلوع ہوگا پاکستان مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دی ہے جس کا ثبوت سرگودھا میں کارڈیالوجی سنٹر کا قیام’ سڑکوں کی تعمیر اور دیگر منصوبہ جات کی تکمیل ہے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی قسم کی سیاسی رسہ کشی کا متحمل ہو پاکستان کی ترقی’ استحکام ہمارا نصب العین ہے جس کیلئے ہم ہر قربانی دینگے لوگوں نے ثابت کردیا ہے کہ وہ کسی ایسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے جو ملک و قوم کیخلاف ہو آج پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے مگر یہودی ایجنٹ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن