پاکستان تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ’ پاکستان مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق رکن صوبائی اسمبلی چو دھری عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔۔۔
اور آنیوالا دن ایک بار پھر مسلم لیگ ن کی عوام دوستیوں کے ثبوت کے طور پر طلوع ہوگا پاکستان مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دی ہے جس کا ثبوت سرگودھا میں کارڈیالوجی سنٹر کا قیام’ سڑکوں کی تعمیر اور دیگر منصوبہ جات کی تکمیل ہے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی قسم کی سیاسی رسہ کشی کا متحمل ہو پاکستان کی ترقی’ استحکام ہمارا نصب العین ہے جس کیلئے ہم ہر قربانی دینگے لوگوں نے ثابت کردیا ہے کہ وہ کسی ایسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے جو ملک و قوم کیخلاف ہو آج پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے مگر یہودی ایجنٹ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے ۔