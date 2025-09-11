صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غذائی قلت، شدید مہنگائی کا خدشہ ، کسانوں کیلئے سبسڈی کا اعلان کیا جائے ،ماریہ عدیل

  • سرگودھا
غذائی قلت، شدید مہنگائی کا خدشہ ، کسانوں کیلئے سبسڈی کا اعلان کیا جائے ،ماریہ عدیل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)غذائی قلت، شدید مہنگائی کا خدشہ ہے ، کسانوں کیلئے سبسڈی کا اعلان کیا جائے ۔ان خیالات کا اظہار ناظمہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع سرگودھا ماریہ عدیل نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر۔۔۔

 سیلاب سے تباہ شدہ علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ حکمران سیلاب کی تباہ کاریوں کو قدرتی آفت قرار دے کر بری الذمہ نہیں ہوسکتے ، سیلاب سے تباہی بھارتی آبی جارحیت کیساتھ ہمارے حکمرانوں کی نالائقیوں کا نتیجہ ہے ۔ تحصیل کوٹمومن میں گفتگو کرتے ہوئے ناظمہ سرگودھا نے کہا کہ عوام کے پیسوں سے ذاتی تشہیر بند ہونی چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات کرر ہے ، راشد محمود

یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب ،شہدا کو خراج عقیدت

این ایچ اے کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد

ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہیں ، رندھاوا

ڈینگی کے اسلام آباد میں 18نئے مریض ،پنڈی میں 46زیر علاج

ڈی فار میسی ، فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن کے نظر ثانی شدہ نصاب مرتب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن