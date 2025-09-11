غذائی قلت، شدید مہنگائی کا خدشہ ، کسانوں کیلئے سبسڈی کا اعلان کیا جائے ،ماریہ عدیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)غذائی قلت، شدید مہنگائی کا خدشہ ہے ، کسانوں کیلئے سبسڈی کا اعلان کیا جائے ۔ان خیالات کا اظہار ناظمہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع سرگودھا ماریہ عدیل نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر۔۔۔
سیلاب سے تباہ شدہ علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ حکمران سیلاب کی تباہ کاریوں کو قدرتی آفت قرار دے کر بری الذمہ نہیں ہوسکتے ، سیلاب سے تباہی بھارتی آبی جارحیت کیساتھ ہمارے حکمرانوں کی نالائقیوں کا نتیجہ ہے ۔ تحصیل کوٹمومن میں گفتگو کرتے ہوئے ناظمہ سرگودھا نے کہا کہ عوام کے پیسوں سے ذاتی تشہیر بند ہونی چاہیے ۔