صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

46جانور پکڑے گئے ،20باڑے مسمار کر دئیے ،جرمانے

  • سرگودھا
46جانور پکڑے گئے ،20باڑے مسمار کر دئیے ،جرمانے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنرسرگودھا ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا کی ہدایت پر میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا مسعود بلوچ کی نگرانی میں عملہ نے شہر سے جانوروں کے انخلاء کے لیے جاری مہم کے حوالے سے ایکشن لیتے ہوئے۔۔۔

گزشتہ روز 46جانوروں کو قبضہ میں لیا بعدازاں ان جانوروں کے مالکان سے دو لاکھ سے زائد جرمانہ وصول کرکے خزانے میں جمع کرادیا گیا اس دوران بیس باڑے مسمار کئے گئے اورمزاحمت کرنے پر ایک گوالے کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا زویا مسعود بلوچ نے بتایا کہ پہلے مرحلہ میں تھانہ اربن ایریا اور سٹی کی حدود سے گوالوں کا صفایا کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن