46جانور پکڑے گئے ،20باڑے مسمار کر دئیے ،جرمانے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنرسرگودھا ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا کی ہدایت پر میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا مسعود بلوچ کی نگرانی میں عملہ نے شہر سے جانوروں کے انخلاء کے لیے جاری مہم کے حوالے سے ایکشن لیتے ہوئے۔۔۔
گزشتہ روز 46جانوروں کو قبضہ میں لیا بعدازاں ان جانوروں کے مالکان سے دو لاکھ سے زائد جرمانہ وصول کرکے خزانے میں جمع کرادیا گیا اس دوران بیس باڑے مسمار کئے گئے اورمزاحمت کرنے پر ایک گوالے کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا زویا مسعود بلوچ نے بتایا کہ پہلے مرحلہ میں تھانہ اربن ایریا اور سٹی کی حدود سے گوالوں کا صفایا کر دیا گیا ہے ۔