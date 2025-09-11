صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام بڑی تیاری کرلیں 21 نومبر کو مینار پاکستان پر تاریخی اجتماع ہوگا،یاسر علی گجر

  • سرگودھا
عوام بڑی تیاری کرلیں 21 نومبر کو مینار پاکستان پر تاریخی اجتماع ہوگا،یاسر علی گجر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عوام بڑی تیاری کرلیں، 21 نومبر کو مینار پاکستان پر تاریخی اور عظیم الشان اجتماع کرنے جارہے ہیں جو نظام کی تبدیلی کی بڑی اور منظم تحریک کا آغاز ہوگا۔

ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ضلع سرگودھا میاں یاسر علی گجر نے کہا کہ عوام اور خصوصی طور پر نوجوان اب حکمرانوں کی چالیں سمجھنے لگے ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ کونسی جماعت مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکمران سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کو محض قدرتی آفت کا نام دے کر بری الذمہ نہیں ہوسکتے ، یہ تباہی ظالموں کے ظلم کا نتیجہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات کرر ہے ، راشد محمود

یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب ،شہدا کو خراج عقیدت

این ایچ اے کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد

ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہیں ، رندھاوا

ڈینگی کے اسلام آباد میں 18نئے مریض ،پنڈی میں 46زیر علاج

ڈی فار میسی ، فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن کے نظر ثانی شدہ نصاب مرتب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن