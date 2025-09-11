عوام بڑی تیاری کرلیں 21 نومبر کو مینار پاکستان پر تاریخی اجتماع ہوگا،یاسر علی گجر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عوام بڑی تیاری کرلیں، 21 نومبر کو مینار پاکستان پر تاریخی اور عظیم الشان اجتماع کرنے جارہے ہیں جو نظام کی تبدیلی کی بڑی اور منظم تحریک کا آغاز ہوگا۔
ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ضلع سرگودھا میاں یاسر علی گجر نے کہا کہ عوام اور خصوصی طور پر نوجوان اب حکمرانوں کی چالیں سمجھنے لگے ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ کونسی جماعت مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکمران سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کو محض قدرتی آفت کا نام دے کر بری الذمہ نہیں ہوسکتے ، یہ تباہی ظالموں کے ظلم کا نتیجہ ہے ۔