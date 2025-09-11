کوئی تاجر ٹیکس دینے سے گریز نہیں کرتا ،اصل خرابی کی جڑ ایف بی آر کا عملہ ہے ،ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہہر اس شخص کو فائلر تسلیم کیا جائے۔۔۔
جو گیس اور بجلی کے بلوں میں 14قسم کے مختلف ٹیکس ادا کرنے کیساتھ ساتھ ماچس کی ڈبی کی خریداری پر بھی سیلز ٹیکس ادا کرتا ہے ایف بی آر کس حکام اور اہلکار فنڈز اکٹھا کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کسی قسم کا سروے اور حقائق کے مطابق فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس کا خمیازہ تاجروں کو کبھی تاجر دوست سکیم تو کبھی کسی اور نام سے ٹیکسوں کی بھرمار سے بھگتنا پڑ رہا ہے ،انہوں نے کہا کہ تاجروں نے ہمیشہ ملکی استحکام میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور کوئی بھی تاجر ٹیکس دینے سے گریز نہیں کرتا اصل خرابی کی جڑ ایف بی آر کا عملہ ہے جو مختلف قسم کے ٹیکس ریکور کرتے ہوئے اپنی دیہاڑیاں لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔