کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا مراد والا سمیت مختلف موضع جات کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر جہانزیب اعوان نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کے ہمراہ مڈھ رانجھا سیکٹر کے مراد والا سمیت مختلف موضع جات کا دورہ کیا۔
انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی، ریلیف آپریشن، موبائل ہیلتھ ٹیمز اور لائیو اسٹاک ٹیمز کی کارکردگی کے بارے میں براہِ راست فیڈبیک لیا اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔کمشنر نے کہا کہ جب تک متاثرین اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے ، انتظامیہ ان کے درمیان موجود رہے گی اور انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائیگی۔ اس مقصد کیلئے ایڈمنسٹریشن کی ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں ۔